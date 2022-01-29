Кандидатура президента Италии Серджо Маттарелла согласована для переизбрания Фото: REUTERS

Седьмой тур голосования на президентских выборах в Италии в субботу, 29 января, завершился безрезультатно, но лидеры ведущих политических сил смогли согласовать кандидатуру действующего президента страны Серджо Маттареллы для переизбрания на пост главы государства. Об этом заявили представители парламентских партий.

Как уточняется, в ходе подсчета голосов, большинство бюллетеней - 387 - подали за действующего главу государства, но большинство в 505 голосов, необходимое для избрания нового президента Италии, достигнуто так и не было.

В ходе состоявшегося в Риме экстренного совещания руководители ведущих политических сил Италии согласовали кандидатуру Маттареллы для переизбрания итальянским лидером. Восьмой тур голосования на президентских выборах должен начаться в 16.30 (18.30 по московскому времени).

Согласно конституции Италии, президента избирает парламент на совместном заседании, в котором принимают участие делегаты со всех 20 областей республики. Всего выборщиков 1009. Избрание итальянского лидера «проводится тайным голосованием большинством в две трети собрания», но после третьего тура для избрания главы государства достаточно набрать абсолютное большинство в 505 голосов.