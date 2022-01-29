Девочка, брошенная матерью в вольер к медведю в Ташкенте, находится в шоковом состоянии. Фото: Минздрав Узбекистана

Трехлетняя девочка, которую ранее мать бросила в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Узбекистана

Уточняется, что девочка находилась в состоянии легкого шока. В результате падения с высоты у ребенка диагностировали открытую черепно-мозговая травма, а также сотрясение мозга. На данный момент она находится под наблюдением врачей в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи в удовлетворительном состоянии.

В отношении матери потерпевший девочки возбуждено уголовное дело о покушение на умышленное убийство.

Как писал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 28 января, в зоопарке Ташкента молодая женщина сбросила свою девочку в вольер к бурому медведю. В результате падения девочка пострадала, однако не от хищника, а от падения пятиметровой высоты.