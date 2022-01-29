Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 40% Фото: REUTERS

Уровень заполненности газом подземных хранилищ Европы по состоянию на пятницу, 27 января, упал ниже 40%. Впервые за все время наблюдений с 2011 года это произошло так рано с начала года. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Из подземных хранилищ было отобрано примерно 660 млн кубометров топлива, а осталось только 39,65% газа, что на 15,7% меньше, чем в среднем на данную дату за последние пять лет.

На сегодняшний день в европейских подземных хранилищах содержится около 42,8 млрд кубометров голубого топлива, что на 15,9 млрд кубометров меньше, чем годом ранее. Наименьшие объемы хранилищ зафиксированы в Австрии (23,26%), Нидерландах (27,49%) и в Болгарии (32,92%). В Германии хранилища заполнены на 38%, во Франции - на 37,4%, в Италии - на 50,9%, в Британии - на 67,2%.

Отмечается, что рекордными темпами продолжают поступать потоки газа с СПГ-терминалов. На пятницу, 27 января, объем поступлений сжиженного газа составил примерно 434 млн кубометров, что в 2,4 раза больше среднего показателя для этого периода времени за последние пять лет и является рекордом для этой даты. Мощности регазификации сжиженного газа на данный момент загружены на 72%.

Напомним, ранее «Газпром» сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на исторических минимумах. Страны региона отобрали свыше 70% закачанного летом газа.