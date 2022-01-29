Более 10 тысяч человек вышли на митинги против обязательной вакцинации в Вене Фото: wikimedia.org

В субботу, 29 января, в Вене проходят акции протеста против ограничительных мер властей Австрии и обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как передает издание Der Standard, участие на акциях протеста в австрийской столице приняли около 10 тысяч человек. Маски почти никто не носил. Кроме того, сообщается, что правоохранительным органам пришлось применять перцовые баллончики.

Демонстранты несли с собой прокаты с надписями «Это моя жизнь!», «Свободу вместо страха!», «За право самостоятельно решать, что делать со своим телом!».

Напомним, с 1 февраля в Австрии вводится обязательная вакцинация от коронавируса. Закон не распространяется на беременных женщин и тех, у кого имеется медицинский отвод. Отсрочку на шесть месяцев также получат переболевшие COVID-19.

В случае отказа от прививки гражданам грозят штрафы. Как писал сайт kp.ru, минимальный размер штрафа составляет 600 евро, максимальный – 3,6 тысячи евро. Закон будет действовать до 31 января 2024 года.