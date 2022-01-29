Председатель ХДС назвал возможное отключение России от SWIFT страшной ошибкой для Евросоюза

Фридрих Мерц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз сделает себе только хуже, если попытается отключить Россию от платежной системы SWIFT. Такое заявление сделал глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, отметив, что это повлечет за собой крушение всей системы и переход на китайский аналог платежной системы.

«Таким образом мы сами себе сильно навредим», - заявил председатель одной из крупнейших партий Германии в интервью Die Welt.

Кроме того, политик обратил внимание на то, что Евросоюзу не стоило бы пытаться подписать соглашение об ассоциации с Киевом, которое нарушает российско-украинские договоренности. «Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны, которые, к примеру, заключают соглашения об ассоциации или свободной торговле с Европейским союзом, могут в то же время иметь обязательства перед другими экономическими зонами», - уточнил он.

Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россию вряд ли отключат от международной банковской системы SWIFT, указав на то, что это никому не выгодно, а также подорвет доверие к самой системе.