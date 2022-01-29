В СИЗО Москвы приостановили покамерный обход правозащитников из-за распространения коронавируса

В СИЗО Москвы приостановили покамерный обход из-за распространения коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководство УФСИН по Москве приняло решение об ограничении покамерного обхода СИЗО для наблюдателей и правозащитников из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в публикации официального печатного органа общественных наблюдательных комиссий «Газета ОНК».

«Чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции в следственных изоляторах Москвы, принято решение об ограничении покамерного обхода для членов ОНК», - говорится в заявлении издании.

Как уточняется, теперь, как и раньше, новые арестанты изначально будут отбывать 14-дневный карантин в СИЗО-7, только потом их будут распределять по другим следственным изоляторам.

Весной 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции были введены ограничительные меры, а обход был возобновлен только 6 декабря прошлого года.

Напомним, 26 января Роспотребнадзор заявил, что в Москве из-за ситуации с коронавирусом усилят проверки на объектах торговли, культуры и спорта.