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В мире29 января 2022 18:56

Более 3,5 тысяч авиарейсов отменили в США из-за сильнейших снегопадов

В штате Массачусетс без электричества остались свыше 79 тысяч потребителей
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Более 3,5 тысяч авиарейсов отменили в США из-за сильнейших снегопадов

Более 3,5 тысяч авиарейсов отменили в США из-за сильнейших снегопадов

Фото: REUTERS

В субботу, 29 января, в США отменили более 3,5 тысяч авиарейсов и свыше 80 тысяч потребителей были обесточены из-за новой волны зимней непогоды со снегопадами, а также обледенением и сильным ветром.

Как передают местные мониторинговые службы, в полосе непогоды которого оказались около 50 млн американцев.

По данным интернет-ресурса poweroutage.us, в штате Массачусетс без электричества остались свыше 79 тысяч потребителей, в Делавэре - около четыре тысячи. Портал FlightAware сообщает об отмене 3 520 авиарейсов в США.

Как уточняется, в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди отменили 72% прибывающих и 80% вылетающих авиарейсов, в аэропорту «Ла-Гардия» - 97%, в Ньюарке отменено 91% рейсов, а в Бостоне - 93%. На воскресенье, 30 февраля, уже отменили более 800 рейсов.

В Массачусетсе введен запрет на передвижение по шоссейным дорогам крупных грузовиков, а местным жителям советуют не выезжать на дороги без необходимости.

Напомним, ранее снежная буря обрушилась на Турцию. Как писал сайт kp.ru, примерно 2 тысяч россиян застряли в аэропорту Стамбула из-за снегопада.