Львова-Белова считает, что компенсация долгов за ЖКХ для детей-сирот защитит их от долговой нагрузки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что компенсация долгов за ЖКХ для детей-сирот поможет защитить их от долговой нагрузки. В частности, речь идет о тех ситуациях, когда к сиротам переходят долги от родителей.

- Предоставление детям-сиротам компенсации для погашения задолженности по ЖКХ позволит защитить ... (их) от тяжелого долгового бремени. Нередко родители таких детей продолжают, к сожалению, вести асоциальный образ жизни, по причине которого их ограничили или лишили родительских прав, - рассказала детский омбудсмен журналистам.

Накануне российский президент Владимир Путин предложил правительству до 1 июня 2022 года определить ситуации, в которых детям-сиротам могут компенсировать задолженности по оплате жилья и "коммуналки". Предполагается, что право на компенсацию задолженности может возникнуть у детей-сирот, если долг по ЖКХ образовался, когда они не имели возможности пользоваться жильем потому, что были в детских домах или интернатах, получали профессиональное образование и в некоторых других ситуациях.