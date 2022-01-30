Премьер Британии Борис Джонсон заявил о желании улучшить отношения с Россией Фото: REUTERS

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что хочет улучшить отношения с Россией, но при этом выступает за возможность усиления войск у ее границы.

Также он поручил главам МИД и Минобороны соединенного королевства ехать в Москву в ближайшие дни, чтобы "улучшить отношения" и "способствовать деэскалации". Об этом сообщили в пресс-службе Джонсона.

Там же уточнили, что сам Джонсон, вслед за заявлением, в котором он ясно дал понять, что с Россией возможны отношения лучше, рассказал о планах провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Накануне сообщалось, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ближайшие дни намерен посетить Москву, чтобы встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу. По словам главы британского военного ведомства, он надеется "остановить" предполагаемое "вторжение" России на Украину, о котором уже несколько месяцев постоянно говорят в Киеве и западных странах.