Глава Минобороны Британии намерен вскоре посетить Москву

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ближайшие дни намерен посетить Москву, чтобы встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу. По словам главы британского военного ведомства, он надеется «остановить» предполагаемое «вторжение» России на Украину, о котором уже несколько месяцев постоянно говорят в Киеве и западных странах, передает телеканал ВВС.

Однако, по признанию самого Бена Уоллеса, он сам в такую возможность слабо верит: «Я настроен совсем не оптимистично». В комментарии для газеты Times британский министр, в частности, заявил, что он «хочет, чтобы русские поняли, что украинцы будут сражаться, а Россия рискует своей экономикой, рискует оказаться в изоляции».

«Существует вероятность того, что все это можно остановить, но я не испытываю оптимизма», - добавил Уоллес.

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают.

Напомним, как писал сайт kp.ru, десять дней назад Бен Уоллес сообщил, что отправил главе Минобороны России Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели, чтобы обсудить «вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности».

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