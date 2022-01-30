Ученые выявили у пациентов с постковидным синдромом скрытые патологии легких Фото: Shutterstock

Британские ученые провели исследование, в результате которого выявили труднодиагностируемые патологии легких у пациентов с постковидным синдромом.

После перенесённой болезни пациенты жаловались на одышку, которая появилась спустя много месяцев после заражения. Также исследователи обнаружили у переболевших в легкой форме те же легочные аномалии, что и у людей, которые перенесли инфекцию тяжело. Изменения в их легких могут затруднять поступление кислорода в кровь, сообщила пресс-службой Оксфордского университета.

Отмечается, что к такому выводу группа исследователей пришла после проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ), причем в ходе процедуры пациенты дышали смесью кислорода с ксеноном. После специальной подготовки этот газ становится четко различимым на томограмме, что дает возможность ученым в полной мере оценить работу легких, пишет ТАСС

Напомним, сейчас защитить свой организм от тяжелых последствий коронавируса поможет вакцинация. Российские ученые уже разработали несколько вакцин от коронавируса, позволяющих формировать стойкий иммунитет к вирусу.