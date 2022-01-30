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Экономика30 января 2022 1:33

NYT: Санкции США против России грозят дестабилизацией мировой финансовой системы

Также это может привести к серьезным ответным мерам
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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NYT: Санкции США против России грозят дестабилизацией мировой финансовой системы

NYT: Санкции США против России грозят дестабилизацией мировой финансовой системы

Фото: REUTERS

Возможное введение санкций США против России может вызвать "финансовую панику", а также грозит обернуться серьезным ударом для мировой экономике. Об этом пишет газета New York Times.

Авторы публикации отмечают, что ограничительные меры в отношении Москвы рискуют стать потрясением для экономик развитых стран, в том числе и для европейских.

- Крайне суровые санкции США ... могут вызвать высокую инфляцию, привести к краху фондового рынка и другим формам финансовой паники. Они нанесут вред самим американцам - от миллиардеров до чиновников и семей среднего класса, - сказано в статье.

Неделей ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщала, что пока США считают угрозу санкций более эффективной мерой для сдерживания России, чем их немедленное применение с учетом обострившейся ситуации вокруг Украины.