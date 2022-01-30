Вильфанд предупредил россиян о непогоде из-за циклона Фото: Иван МАКЕЕВ

В Россию придет циклон, который принесет опасную погоду сразу в несколько регионов страны. В это время прогнозируются сильные осадки, ветер, метели и снегопады. Об этом граждан предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, речь прежде всего идет о Московской, Брянской, Орловской, Ленинградской, Псковской, Калининградской областях. Также непогода накроет Краснодарский край и Крым.

- Циклон, который приближается к Москве, обусловит также опасные события в Калининградской области и на юге европейской части страны. В Калининградской области очень сильный ветер, до 28 м/с. В Краснодарском крае с 30 января до 1 февраля будут сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливневый дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с, - рассказал синоптик ТАСС.

Ранее Вильфанд рассказывал, что начало последнего зимнего месяца почти на всей территории России отметится потеплением. Согласно прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в начале февраля будет выше нормы.