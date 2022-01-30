Трамп обвинил Байдена в создании угрозы начала Третьей мировой войны Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что "некомпетентность" действующего главы государства Джо Байдена создает угрозу начала Третьей мировой войны.

По его мнению, при нем кризиса вокруг Украины никогда бы не возникло. Об этом он заявил во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Техасе.

Также Трамп поставил себе в заслугу то, что при нем Америка не втягивалась в новые и завершала старые "абсурдные" войны, исповедуя рейгановский принцип "мир посредством силы".

- Слабость и некомпетентность Байдена создают реальный риск Третьей мировой войны. Некомпетентность Байдена подвергает риску Америку, - сказал бывший американский лидер.

До этого Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес Байдена. Так, в марте 2021 экс-президент США жестко обругал нового главу Белого дома за ситуацию на границе с мигрантами. Он напомнил, что при нем были построены около 500 миль стены, и у США не было проблем по линии миграции.