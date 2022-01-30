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В мире30 января 2022 3:48

Политолог Корнейчук: Киев начнет закупать газ у России после запуска "Северного потока - 2"

По его словам, сегодня страна столкнулась с катастрофическим дефицитом голубого топлива
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Политолог Корнейчук: Киев начнет закупать газ у России после запуска "Северного потока - 2"

Политолог Корнейчук: Киев начнет закупать газ у России после запуска "Северного потока - 2"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Украина в ближайшее время будет вынуждена начать прямые поставки газа из РФ после запуска газопровода "Северный поток - 2". Своими предположениями специалист поделился в воскресенье, 30 января, в интервью журналистам телеканала "NewsOne".

По мнению политолога, в настоящее время Киев столкнулся с катастрофическим дефицитом газа, а в следующий отопительный сезон Украине и вовсе "будет негде закупать голубое топливо". Эксперт считает, что из-за этого власти государства будут вынуждены пойти на "величайшую зраду" (предательство) - покупать газ у России.

- Мы берем газ из транзитной трубы, а когда заработает трубопровод "Северный поток - 2", а он заработает в текущем году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа. Единственный выход - переходить на прямые договоры с "Газпромом", - рассказал в эфире телевизионного канала Дмитрий Корнейчук.

Как писал сайт kp.ru, ранее лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц накануне заявлял, что с экономической точки зрения безрассудно останавливать запуск газопровода "Северный поток – 2". По его мнению, при нормальных условиях избежать запуска уже достроенного трубопровода не получится.