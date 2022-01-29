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В мире29 января 2022 18:34

Лидер ХДС считает нелепой возможную остановку "Северного потока – 2"

Мерц напомнил об инвестициях, вложенных в проект
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Фридрих Мерц.

Фридрих Мерц.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С экономической точки зрения безрассудно останавливать запуск газопровода «Северный поток – 2». Такое мнение высказал лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц.

«При нормальных условиях мы не сможем избежать запуска уже достроенного трубопровода. И с экономический точки зрения нелепо останавливать "Северный поток - 2" - после этих огромных инвестиций», - заявил политик в интервью газете Die Welt.

Напомним, накануне глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм заявил, что энергоснабжение Германии не зависит только от одного газопровода «Северный поток – 2», однако, по его словам, найти замену российскому газу при прекращении поставок будет сложно.

Как писал сайт kp.ru, ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что ужесточение санкций в отношении Москвы и газопровода «Северный поток – 2» обернется серьезными последствиями для Германии и Европы.