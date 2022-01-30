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В мире30 января 2022 4:20

16 человек найдены без сознания в отеле в штате Огайо

Люди жаловались на жжение в горле и головокружения
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В США 16 человек найдены без сознания в отеле

В США 16 человек найдены без сознания в отеле

Фото: REUTERS

В городе Мэрисвилль в американском штате Огайо 16 человек найдены без сознания в местном отеле. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По данным полиции, люди без сознания были обнаружены на территории рядом с бассейном. 14 из них доставили в больницу, двум остальным оказали медицинскую помощь на месте.

Уточнялось, что люди жаловались на жжение в горле и головокружения. Дополнительной информации о произошедшем пока нет.

После произошедшего были эвакуированы все постояльцы отеля. Местные власти организовали расследование произошедшего.

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