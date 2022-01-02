При стрельбе на новогодней вечеринке в США погибли три человека

Жертвами стрельбы на новогодней вечеринке в США стали три человека Фото: REUTERS

Жертвами стрельбы на новогодней вечеринке в американском городе Галфпорт (штат Миссисипи) стали не менее трех человек, еще четверо получили ранения, один из пострадавших был доставлен в больницу в критическом состоянии, врачи пытаются спасти его жизнь.

Об этом сообщает местное издание Sun Herald со ссылкой на городскую полицию. По данным правоохранительных органов города, во время празднования Нового года между участниками вечеринки вспыхнула ссора, которая сначала переросла в драку, а потом – в стрельбу. Полицейские начали расследование, выясняются причины конфликта и все обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что случаи применения огнестрельного оружия в США – не редкость. Так, сайт kp.ru писал о стрельбе на домашней вечеринке в Калифорнии. Это случилось в середине октября в городе Уиттьер, тогда трое подростков получили тяжелые ранения. Раненых доставили в больницу, все были в критическом состоянии, причем самому младшему из них 15 лет, старшему – 19.