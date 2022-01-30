Финансист спрогнозировал курс рубля на февраль 2022 года

Эксперт спрогнозировал укрепление рубля после поднятия ключевой ставки Центрбанком в феврале 2022 года Фото: REUTERS

Замдиректора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров заявил, что рубль может укрепить свои позиции в феврале после того, как Банк России укрепит ключевую ставку.

- Выросла напряженность на геополитической арене, а заявления о новых санкциях только добавили огня на валютном рынке. В какой-то момент рынок стал излишне эмоционален и не мыслил логически. Это и привело к ослаблению рубля, — цитирует специалиста агентство «Прайм».

Рубль перейдет в диапазон 74-76 за доллар после того, как геополитическая напряженность ослабнем, а Банк России повысит ключевую ставку, выразил уверенность Макаров.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова спрогнозировала, как американская валюта поведет себя в начале февраля. По мнению эксперта, основными предпосылками к падению рубля мог стали опасения новых санкция США и ЕС в отношении России, возможное гипотетическое отключение от SWIFT, хотя в прошлый раз нашей стране дали понять, что данный шаг невозможен. Если не поступит соразмерного экономического и политического ответа от российских властей, то в конце января и в начале февраля валюта будет реагировать на усиление геополитических и санкционных рисков. Возможны колебания от 78,5 до 80 рублей за доллар и от 88 до 89,5 рубля за евро.