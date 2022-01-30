Пентагон сообщил, что ракетный запуск КНДР не угрожал США и их союзникам

В США сообщили, что ракетный запуск КНДР не угрожал стране и ее союзникам Фото: REUTERS

Директор департамента Азии и Океании министерства иностранных дел Японии Такэхиро Фунакоси и спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по Северной Корее Сон Ким обсудили ракетный запуск КНДР. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Собеседники договорились продолжить взаимодействие, чтобы выработать подход в данном вопросе.

Кроме того, в Пентагоне рассказали, что запуск ракеты не представлял угрозы для США и их их союзников.

- Мы будем продолжать следить за ситуацией, — говорится в заявлении американского военного ведомства.

Напомним, в ночь на 30 января КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Береговая охрана Японии уже подтвердил информацию о возможном запуске баллистической ракеты. В ведомстве предупредили, что в данном районе могут находиться рыболовные суда, в результате чего есть опасность падения обломков снаряда. До этого КНДР подтвердила, что провела испытание гиперзвуковой ракеты. Дальность полета составила 700 километров. По данным Ренхап, в КНДР считают, что снаряд «точно попал в цель». Также известно, что ракета пролетела вверх на 120 километров.