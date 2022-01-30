Yonhap: КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря Фото: REUTERS

В ночь на 30 января КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Береговая охрана Японии уже подтвердил информацию о возможном запуске баллистической ракеты. В ведомстве предупредили, что в данном районе могут находиться рыболовные суда, в результате чего есть опасность падения обломков снаряда.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в самом начале месяца Пхеньян объявил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты, сообщив, что дальность полета составила 700 километров, и снаряд "точно попал в цель". Также отмечалось, что ракета пролетела вверх на 120 километров.

До этого, в январе 2022 года КНДР подтвердила, что провела испытание гиперзвуковой ракеты. Дальность полета составила 700 километров. По данным Рёнхап, в КНДР считают, что снаряд "точно попал в цель". Также известно, что ракета пролетела вверх на 120 километров.