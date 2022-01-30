Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика30 января 2022 1:13

Сенатор Пушков заявил о нежелании Европы воевать за Украину

По его мнению, европейские страны не горят желанием ввязываться в потенциальный военный конфликт
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (23)Комментарии (23)(23)
Сенатор Пушков заявил о нежелании Европы воевать за Украину

Сенатор Пушков заявил о нежелании Европы воевать за Украину

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Европа не станет вступать в гипотетический вооруженный конфликт с участием Украины. Так он ответил на сообщения о решении Венгрии отказаться от размещения дополнительных подразделений НАТО на территории страны.

- Декларации о политическом единстве союзников по НАТО - это одно. Но Европа не горит желанием ввязываться из-за Украины в потенциальный военный конфликт, - написал сенатор в своем телеграм-канале.

Накануне телеканал Sky Newsсообщал, что НАТО рассматривает возможность создания боевого подразделения в Словакии, Румынии, Болгарии и Венгрии. По информации журналистов, представители стран, входящих в Североатлантический альянс, обсуждают такой вариант в связи с возможной эскалацией ситуации на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что западные партнеры пытаются создать впечатление о "завтрашней" войне в стране, однако это неправда. Из-за нагнетания паники Украина несет экономические потери, сообщил глава государства.