В США считают, что американские политики портят отношения России и Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автор издания The National Interest Марк Эпископос заявил, что политики Соединенных Штатов Америки портят отношения России и Запада. В частности, он привел в пример частые заявления о «скорой» войне на Украине.

- Растущее расхождение в риторике между Киевом и Вашингтоном проявилось в недавнем телефонном разговоре между Байденом и Зеленским, который, по словам высокопоставленного украинского чиновника, «прошел не очень хорошо», — сообщил автор материала.

Эпископос отметил, что Китай отреагировал на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. В Пекине подчеркнули, что опасения Москвы должны быть приняты всерьез и решены.

Ранее Politico со ссылкой на источники в окружении украинского лидера сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Вашингтон намеренно преувеличивает угрозу гипотетического «российского вторжения», преследуя свои цели. Очередным раздражающим фактором в поведении партнеров из Соединенных Штатов стало разрешение дипломатам добровольно покинуть Украину вместе с семьями, что вызвало падение финансовых рынков и страх у населения. В Киеве расценили такие действия как «безосновательные» и «преждевременные».