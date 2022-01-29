Politico: Зеленский опасается, что Байден преувеличивает угрозу войны для сделки с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Вашингтон намеренно преувеличивает угрозу гипотетического "российского вторжения", преследуя свои цели. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в окружении украинского лидера.

"Зеленский боится, что США специально преувеличивают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, чтобы получить поле для политического маневра и заключить сделку с Кремлем, которая, например, усилила бы контроль Москвы над Донбассом", - пишет издание.

Вместе с тем в администрации американского лидера Джозефа Байдена подобные домыслы отрицают.

Очередным раздражающим фактором в поведении партнеров из Соединенных Штатов стало разрешение дипломатам добровольно покинуть Украину вместе с семьями, что вызвало падение финансовых рынков и страх у населения. В Киеве расценили такие действия как "безосновательные" и "преждевременные".

Как ранее писал сайт kp.ru, украинские журналисты узнали, что в команде Владимира Зеленского крепнет убеждение, что сообщения американских СМИ о якобы готовящемся "вторжении" России – это всего лишь уловка властей Соединенных Штатов с целью добиться от Киева выполнения Минских договоренностей.

По сведениям источника, экономическое состояние страны позволяло украинским властям принимать решения независимо от желаний США. Однако сообщения о возможной войне с Россией привели к выводу существенной части иностранных инвестиций, из-за чего экономика Украины пошатнулась.

Напомним, по данным американских журналистов, Соединенные Штаты недовольны тем, что украинские власти открыто "преуменьшает угрозу российского вторжения". Между Вашингтоном и Киевом заметно "нарастает напряженность" из-за разногласий по поводу того, как стоит трактовать и открыто комментировать оценки американской разведки о якобы готовящемся наступлении России на Украину.