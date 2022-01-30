В России выявлено 121 228 случаев заражения коронавирусом 30 января 2022 года

В России выявлено 121 228 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 121 228 случаев COVID-19. С начала пандемии выявлено 11 737 007 случаев.

Лидером по показателю является Москва, где за день заболели 24 030 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 17 833 случаями. Тройку замыкает Московская область — 11 434 случая.

Из больницы выписали 28 944 человека. За сутки медики зафиксировали 668 летальных исходов.

Напомним, британские ученые провели исследование, в результате которого выявили труднодиагностируемые патологии легких у пациентов с постковидным синдромом. После перенесенной болезни пациенты жаловались на одышку, которая появилась спустя много месяцев после заражения. Также исследователи обнаружили у переболевших в легкой форме те же легочные аномалии, что и у людей, которые перенесли инфекцию тяжело. Изменения в их легких могут затруднять поступление кислорода в кровь, сообщила пресс-службой Оксфордского университета.