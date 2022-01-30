Россия потребовала от НАТО и ОБСЕ объяснить, намерены ли они выполнять обязательства по безопасности

Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва потребовала от НАТО и ОБСЕ объяснить, намерены ли они выполнять свои обязательства по безопасности.

- Сегодня по линии МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в странах Альянса и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, — рассказал он.

Согласно требованию Москвы, альянс и ОБСЕ должны объяснить свое решение, если не собираются выполнять обязательства. Лавров подчеркнул, что данный вопрос будет ключевым перед разработкой предложений по дальнейшим шагам, которые будут представлены российскому лидеру Владимиру Путину.

Напомним, президент России Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон в пятницу, 28 января, провели телефонные переговоры на тему предложений по гарантиям безопасности. Россия представила их для США и НАТО, а накануне получила от сторон письменные ответы на свои доводы. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин сообщил Макрону, что США и НАТО в ответах по предложениям РФ проигнорировали вопрос о принципе неделимости безопасности. Также они проигнорировали вопросы принципиальной озабоченности, которые волнуют Москву.