Бывший глава МИД ФРГ Габриэль предложил отправить миротворцев ООН на восток Украины

Бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил о необходимости введения в восточные регионы Украины миротворцев ООН. Фото: REUTERS

Миротворческая миссия ООН должна быть отправлена на восток Украины, чтобы контролировать перемирие и предотвращать насилие. Об этом заявил бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью, опубликованном в воскресенье 30 января в Bild am Sonntag.

Габриэль добавил, что миротворцы должны действовать жестко и в случае необходимости использовать оружие для предотвращения насилия.

«Что было бы необходимо, так это международная миротворческая миссия ООН, которая бы там жестко добивалась соблюдения перемирия, отвода тяжелых вооружений и прекращения любой формы насилия - при необходимости посредством оружия», - сказал Габриэль.

Бывший глава МИД ФРГ посетовал, что Европа «не играет решающей роли» в сложившейся ситуации.

«Мы, европейцы, должны однако признать, что не играем в действительности решающей роли в усилиях по недопущению военной опасности. Мы снова зависим от США», - резюмировал Зигмар Габриэль, напомнив, что с 1945 года США и СССР, а позднее Россия вели между собой переговоры о судьбе Европы.

Ранее сообщалось, что Россия потребовала от НАТО и ОБСЕ объяснить, намерены ли они выполнять обязательства по безопасности. Подробности здесь на kp.ru.