Лавров заявил, что Россия хочет добрых и равноправных отношений с США

Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва хочет добрых и равноправных отношений с Вашингтоном.

- Хотим добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, как и с любой другой страной мира. Об этом президент России Владимир Путин говорил президенту США Джо Байдену, который на встрече в Женеве в июне 2021 года подтвердил именно такой настрой, — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства в эфире Первого канала.

Лавров добавил, что Россия, как и Соединенные Штаты, имеет свои интересы и, наученная «горьким опытом» не хочет оказаться в ситуации, когда ее безопасность ущемляется каждый день.

Напомним, Соединенные Штаты Америки надеются на продолжение контактов Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена после того, как Москва изучит ответ Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщил посол США в Москве Джон Салливан. По его словам, Вашингтон выдвинул предложения, касающиеся систем вооружений на Украине, военных учений и ракет в Европе. Салливан считает, что инициативы имеют потенциал для усиления безопасности США, а также отвечают на озабоченности России.