Глава МИД Британии подтвердила, что Лондон объявит России новые санкции

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о новых санкциях против России. Фото: REUTERS

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что Лондон собирается объявить в отношении России новые санкции. Об этом Трасс заявила в интервью Sky News в воскресенье 30 января.

Трасс уточнила, что санкции коснутся определенных лиц и компаний, не только «напрямую причастных к деятельности по дестабилизации Украины», но и «представляющих интерес для Кремля». О новых санкциях будет объявлено на следующей неделе, сказал Лиз Трасс.

«На неделе мы представим меры по улучшению санкционного законодательства. В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине. Мы собираемся расширить перечень, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под санкции», - объяснила министр.

Лиз Трасс добавила, что санкций не смогут избежать олигархи, приближенные к президенту РФ Владимиру Путину и российские компании, представляющие опору для государства.

«Не получится спрятаться», - резюмировала глава британского МИД.

Ранее сообщалось, что МИД Великобритании готовится 31 января объявить России новые санкции, которые должны «ударить по стратегическим и финансовым интересам РФ». Подробности здесь на kp.ru.