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Здоровье30 января 2022 10:50

Гинцбург назвал неправильными заявления, что «омикрон» является финалом пандемии

Прямо сейчас возникает множество вариантов вируса, отметил директор Центра имени Гамалеи
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Александр Гинцбург назвал неправильными заявления, что «омикрон» является финалом пандемии

Александр Гинцбург назвал неправильными заявления, что «омикрон» является финалом пандемии

Фото: Иван МАКЕЕВ

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает неверными заявления, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» является финалом пандемии.

- Я не берусь утверждать, что это финальная стадия, это было бы совершенно неправильно. По той простой причине, что мы с вами сейчас разговариваем, а в это время возникают бесконечное количество новых вариантов возбудителей COVID-19, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 121 228 случаев COVID-19. С начала пандемии выявлено 11 737 007 случаев. Лидером по показателю является Москва, где за день заболели 24 030 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 17 833 случаями. Тройку замыкает Московская область — 11 434 случая. Из больницы выписали 28 944 человека. За сутки медики зафиксировали 668 летальных исходов.