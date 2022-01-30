Александр Гинцбург назвал неправильными заявления, что «омикрон» является финалом пандемии Фото: Иван МАКЕЕВ

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает неверными заявления, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» является финалом пандемии.

- Я не берусь утверждать, что это финальная стадия, это было бы совершенно неправильно. По той простой причине, что мы с вами сейчас разговариваем, а в это время возникают бесконечное количество новых вариантов возбудителей COVID-19, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 121 228 случаев COVID-19. С начала пандемии выявлено 11 737 007 случаев. Лидером по показателю является Москва, где за день заболели 24 030 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 17 833 случаями. Тройку замыкает Московская область — 11 434 случая. Из больницы выписали 28 944 человека. За сутки медики зафиксировали 668 летальных исходов.