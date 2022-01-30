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Политика30 января 2022 10:51

Глава МИД Британии заявила о возможности конфискации собственности «российских олигархов» в Лондоне

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не исключила, что в рамках антироссийских санкций может быть конфискована собственность «российских олигархов» в Лондоне
Мария ПАВЛОВА
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Глава МИД Британии заявила, что имущество "российских олигархов" в Лондоне может быть конфисковано.

Глава МИД Британии заявила, что имущество "российских олигархов" в Лондоне может быть конфисковано.

Фото: REUTERS

Законопроект по ужесточению санкционного режима против России предполагается представить в британском парламенте в понедельник 31 января. Об этом глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила в интервью Sky News в воскресенье 30 января.

Если законопроект будет принят, не исключается вероятность конфискации «собственности российских олигархов» в Лондоне, отметила министр.

«Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций», - сказала Лиз Трасс.

Министр отметила, что британские компании, инвестирующие в российские проекты, могут пострадать от подобных санкций, но должны понять, что «свобода и демократия более важны, чем сиюминутные финансовые интересы».

Ранее Лиз Трасс подтвердила, что Британия готовит новые санкции в отношении России, которые должны «ударить по финансовым и стратегическим интересам» РФ.