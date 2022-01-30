Министр иностранных дел Ирака заразился коронавирусом

В Ираке коронавирусом заболел министр иностранных дел. Фото: REUTERS

оронавирусной инфекцией заразился министр иностранных дел Ирака Фуад Мухаммед Хусейн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Sumaria.

Сообщается, что из-за COVID-19 Фуад Хусейн не смог принять участие в консультативной встрече министров иностранных дел Лиги арабских государств в Кувейте. Состояние главы иракского МИД хорошее, он выздоравливает.

В Ираке в конце марта 2021 года началась кампания по вакцинации населения от коронавируса. В числе одобренных в этой стране вакцин российский препарат «Спутник V». За время пандемии в Ираке были инфицированы коронавирусом более 2,2 миллиона человек, скончались 24 376.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что второй раз переболел коронавирусной инфекцией, на сей раз это был штамм «омикрон». Подробности здесь на kp.ru.

28 января стало известно, что коронавирусной инфекцией заболели известный российский актер Иван Охлобыстин и певица Лолита Милявская.