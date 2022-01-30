Регулятор ФРГ не ожидает решения о сертификации оператора "Северного потока - 2" до конца июня 2022

Hегулятор ФРГ по-прежнему ожидает получения всех документов для рассмотрения заявки Фото: REUTERS

Глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоман заявил, что решение о сертификации оператора газопровода "Северный поток - 2" вряд ли будет принято до конца июня 2022 года. Регулятор ФРГ по-прежнему ожидает от российской стороны все необходимые документы для получения заявки, пояснил он.

Отмечается, что Nord Stream 2 AG была учреждена дочерняя структура в Германии, однако это вряд ли ускорит процесс сертификации. Об этом Хоман рассказал в интервью газете "Франкфуртер альгемайне цайтунг".

"Необходимая для сертификации компания в соответствии с германским законодательством учреждена и внесена в торговый регистр. Но не хватает дальнейших шагов. Мы ожидаем, что Nord Stream 2 подаст все необходимые документы", - сказал Хоман.

Он отметил, что рассмотрение заявки вряд ли будет завершено в первом полугодии 2022 года. Прогнозов по дальнейшему развитию событий Хоман не дал.

Как ранее писал сайт kp.ru, с экономической точки зрения безрассудно останавливать запуск газопровода «Северный поток – 2». Такое мнение высказал лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц.