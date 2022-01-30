Читатели Daily Express решили не заступаться за Украину после сравнения армия России и НАТО

Британцы решили, что "заступаться" за Украину не стоит, сравнив армии России и НАТО. Фото: REUTERS

Британское издание Daily Express опубликовало статью, в которой сравнивается численность армии России и стран НАТО. После публикации читатели в комментариях раскритиковали идею военной поддержки Украины в случае предполагаемого «нападения» России и заявили, что с Москвой «лучше не связываться».

По подсчетам автора публикации, в российской армии вместе с резервистами около 1,4 миллиона человек. Вооруженные силы США составляют 1,346 миллиона военных, еще около 800 тысяч солдат находятся в резерве. Дойл привел данные о 445 тысяч военных в армии Турции, 208-тысячной армии Франции, 189-тысячной армии Германии. Общую численность войск 30 государств – членов НАТО журналист определил в 3,5-5 миллионов военных, отметив, что Россия имеет крупнейший в мире ядерный арсенал в 6,4 тысячи боеголовок.

Комментарии читателей изучило РИА Новости.

Комментатор Azriel заметил, что в арсенале НАТО нет гиперзвукового оружия. Также он указал, что российские зенитные ракеты превосходят американские аналоги, а российские истребители более совершенны.

Читатели Daily Express отметили, что действие 5 статьи устава НАТО не распространяется на Украину, следовательно, альянс не имеет обязательств защищать эту страну.

«Украина не входит в состав НАТО. Или альянс НАТО теперь должен защищать всех, кто попросит его о помощи?», - задался вопросом читатель с ником UKPatriot.

Британцы отметили, что союзники США по НАТО не выражают желания участвовать в военном конфликте в Украине, приводя в пример Хорватию и Болгарию.

«Францию и Германию вообще не слышно — трусы!» — написал Mikey6195.

Большинство читателей Daily Express отметили, что украинский кризис не перейдет в войну, так как все стороны понимают, какими могут быть последствия.

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