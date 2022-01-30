Сенатор США заявил, что Вашингтон может ввести санкции против России "авансом"

Роберт Менендес является одним из тех, кто работает над проектом санкций против России Фото: REUTERS

Глава международного комитета сената США Роберт Менендес, который работает над проектом санкций против России, заявил, что часть из них может быть применена "авансом". Ранее в Белом доме заявляли, что ограничительные меры нужны на случай обострения ситуации вокруг Украины.

"Некоторые санкции могут быть применены авансом", - сказал Менендес в интервью телеканалу CNN.

Сенатор не рассказал, какие меры имеет в виду. Но, по его словам, "разрушительные санкции, которые сокрушат экономику России", последуют за эскалацией вокруг Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Кремле неоднократно говорили, что Россия не собирается ни на кого нападать. Глава российского МИД Сергей Лавров при этом подчеркивал, что Россия не хочет войны. И, если это будет зависеть от Москвы, войны между РФ и другими странами не будет.