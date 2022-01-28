Лавров: Войны не будет, если это зависит от России

Лавров заявил, что войны не будет, если это зависит от России Фото: ТАСС

Войны между Россией и другими старанами не будет, если этот вопрос зависит от позиции Москвы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Если это зависит от России, войн не будет. Войн не хотим, но наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим», – сказал глава российского МИД.во время большого интервью сразу четырем российским радиостанциям: «Комсомольской правде», Sputnik, «Эхо Москвы» и «Говорит Москва».

Напомним, заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что «вторжение» России на Украину исключено, у РФ нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну.

Позже российское посольство в Вашингтоне выступило с заявлением о том, что постоянно звучащие из Соединенных Штатов обвинения в адрес России по поводу подготовки некоего предлога для «вторжения» на Украину голословны и бездоказательны, а подобные утверждения – очередное подтверждение непрекращающегося информационного давления на Москву.