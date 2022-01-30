Читатели Breitbart раскритиковали Байдена за использование Украины для отвлечения от внутренних проблем США

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Читатели Breitbart прокомментировали новость, опубликованную на портале 30 января и посвященную беседе президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Читатели раскритиковали позицию американского лидера, который пообещал Киеву помощь в случае "российского вторжения".

Как считают комментаторы новости, Байден может использовать тему Украины чтобы отвлечь внимание от проблем внутри собственной страны.

"Байден даже Америку не поддерживает. С какой стати ему поддерживать Украину?" — написал пользователь под ником Max Cossack.

С ним согласился пользователь CTN, который заявил, что Белому дому нужны Россия и Украины для отвлечения американцев от реальных проблем. Guido Sarducci назвал заявления о скорой войне на Украине цирком.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал уступки действующего главы государства Джо Байдена Европе одной из причин ситуации вокруг Украины. По его словам, он требовал от европейских союзников по НАТО платить за свою защиту.