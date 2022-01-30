Трамп назвал одной из причин кризиса на Украине уступки Байдена Европе

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал уступки действующего главы государства Джо Байдена Европе одной из причин ситуации вокруг Украины.

По его словам, он требовал от европейских союзников по НАТО платить за свою защиту.

- Большой причиной того, что мы сейчас наблюдаем эту опасную ситуацию вокруг Украины, является то, что, как только Байден пришел к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться Соединенными Штатами, — сказал он.

По словам Трампа, в торговле страны Европы обманывают США также, как и Китай, однако об этом никто не говорит.

Ранее Дональд Трамп заявил, что «некомпетентность» Джо Байдена создает угрозу начала Третьей мировой войны. По его мнению, при нем кризиса вокруг Украины никогда бы не возникло. Об этом он заявил во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Техасе. Также Трамп поставил себе в заслугу то, что при нем Америка не втягивалась в новые и завершала старые «абсурдные» войны, исповедуя рейгановский принцип «мир посредством силы».

До этого Politico со ссылкой на источники в окружении украинского лидера сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Вашингтон намеренно преувеличивает угрозу гипотетического «российского вторжения», преследуя свои цели. Очередным раздражающим фактором в поведении партнеров из Соединенных Штатов стало разрешение дипломатам добровольно покинуть Украину вместе с семьями, что вызвало падение финансовых рынков и страх у населения. В Киеве расценили такие действия как «безосновательные» и «преждевременные».