Умерла Майя Бузинова, советский мультипликатор, работавшая над "Чебурашкой"

Мультипликатор Майя Бузинова. Фото: Людмила Пахомова/ТАСС

Режиссер и художник-мультипликатор Майя Бузинова умерла на 93-м году жизни. Печальную новость сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

"Еще две звезды вспыхнули в небесах вечности. Два человека, незаменимых в истории советского кинематографа. [Умерла] Майя Николаевна Бузинова, одушевившая Чебурашку", - написал он на своей странице в Facebook, сообщая о смерти Бузиновой и Леонида Куравлева.

Майя Бузинова приложила руку к созданию не только легендарного мультфильма "Чебурашка". Она оживила также героев таких мультфильмов, как "Варежка", "Золотой мальчик", "Айболит и Бармалей", "Самый маленький гном", "Дядюшка Ау", "Свинопас", "Маленький рыжик", "Соловей", "Новоселье у братца Кролика" и многих других.

Бузинова работала на киностудиях "Союзмультфильм" и "Мульттелефильм". Также она выступала режиссером некоторых мультипликационных лент.

Как ранее писал сайт kp.ru, в воскресенье, 30 января, скончался легендарный артист Леонид Куравлев. Последние дни своей жизни актер провел в хосписе, куда был переведен из больницы №40 в Коммунарке.