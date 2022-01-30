Daily Mail: на Украине провели учения резервистов с деревянными "автоматами"

Учения состоялись в субботу, 29 января, недалеко от Киева Фото: REUTERS

На Украине прошли учения резервистов. Для отработки боевых навыков им выдали деревянные штурмовые винтовки, что не осталось незамеченным для журналистов Daily Mail.

По информации издания, учения состоялись в субботу, 29 января, и прошли неподалеку от Киева. В учениях поучаствовали около 70 резервистов из местных жителей. Некоторые из них прошли подготовку, будучи в полной военной форме. Некоторые пришли на сборы в спортивных костюмах. Но всем были выданы муляжи оружия, сделанные из дерева.

Это не первый раз, когда Украина проводит учения с деревянными винтовками, о чем пишет Daily Mail. Такая же новость появлялась в СМИ 18 января 2022 года. Тогда читатели издания прокомментировали вид украинских военных с муляжами автоматов в руках. Они напомнили, что не так давно президент Украины заявил о полной боеготовности страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна начала испытывать экономические проблемы. Их источником, по его словам, стала паника в обществе по поводу предполагаемой эскалации конфликта с Россией.