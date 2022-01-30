Глава МИД Украины заявил об ослаблении экономики страны из-за паники в обществе

Кулеба отметил, что США очень помогли Украине с военной поддержкой Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна начала испытывать экономические проблемы. Их источником, по его словам, стала паника в обществе по поводу предполагаемой эскалации конфликта с Россией.

"Мы уже страдаем экономически и становимся слабее из-за распространяемой в обществе паники", - заявил Кулеба в интервью изданию VICE News.

Министр сказал, что украинские рынки и граждане страны понимать, что партнеры Киева "объединяют усилия, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий". В связи с этим Кулеба призвал всех "оставаться сильными" и поблагодарил США за оказание Украине военной поддержки.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Кремле неоднократно говорили, что Россия не собирается ни на кого нападать. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне в очередной раз сообщил, что Россия никому не угрожает, а перемещение вооруженных сил РФ по ее собственной территории не должно никого беспокоить.

Глава российского МИД Сергей Лавров при этом подчеркивал, что Россия не хочет войны. И, если это будет зависеть от Москвы, войны между РФ и другими странами не будет.