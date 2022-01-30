Глава дипломатии ЕС: Новые санкции могут лишить Россию товаров, необходимых для стратегических амбиций

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций.

Как рассказал Борелль в воскресенье, 30 января, в ходе еженедельного блога, Евросоюз ведет работу по сдерживанию России.

"Мы продвинулись в подготовке ответных мер, которые приведут к серьезным издержкам для российской экономики и финансовой системы. Здесь мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций", - сообщил Боррель.

Он также отметил, что Евросоюз ответит на решение России запретить въезд в страну некоторым представителям ЕС. Как считает Боррель, "Россия ведет войну нервов", поэтому ЕС нужно делать все возможное, чтобы сохранить в противостоянии свои, и найти дипломатические пути решения ряда проблем.

Как ранее писал сайт kp.ru, возможное введение санкций США против России может вызвать "финансовую панику", а также грозит обернуться серьезным ударом для мировой экономики. Об этом накануне писала газета New York Times.