Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика30 января 2022 18:33

Глава дипломатии ЕС: Новые санкции могут лишить Россию товаров, необходимых для стратегических амбиций

По мнению Борреля, "Россия ведет войну нервов"
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (49)Комментарии (49)(49)
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Фото: REUTERS

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций.

Как рассказал Борелль в воскресенье, 30 января, в ходе еженедельного блога, Евросоюз ведет работу по сдерживанию России.

"Мы продвинулись в подготовке ответных мер, которые приведут к серьезным издержкам для российской экономики и финансовой системы. Здесь мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций", - сообщил Боррель.

Он также отметил, что Евросоюз ответит на решение России запретить въезд в страну некоторым представителям ЕС. Как считает Боррель, "Россия ведет войну нервов", поэтому ЕС нужно делать все возможное, чтобы сохранить в противостоянии свои, и найти дипломатические пути решения ряда проблем.

Как ранее писал сайт kp.ru, возможное введение санкций США против России может вызвать "финансовую панику", а также грозит обернуться серьезным ударом для мировой экономики. Об этом накануне писала газета New York Times.