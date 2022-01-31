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Политика30 января 2022 21:39

FT: Франция и Германия обеспокоены из-за агрессии Британии в адрес России

Издание отмечает, что Лондон полностью принял курс США
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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FT: Франция и Германия обеспокоены из-за агрессии Британии в адрес России

FT: Франция и Германия обеспокоены из-за агрессии Британии в адрес России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция и Германия обеспокоены тем, что Британия ведет воинственную политики в отношении России, пишет колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани.

- В то время как Берлин и Париж ...предпочитают более сдержанную дипломатию в отношении Москвы, Лондон полностью принял курс США, снабжает Киев противотанковыми установками и заявляет о неминуемом вторжении на Украину, — отмечает автор публикации.

Шассани также отметила, что кризис в Восточной Европе способен, как и в период Иракской войны, расколоть Запад на два лагеря.

Накануне глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что Лондон собирается объявить в отношении России новые санкции. Она уточнила, что санкции коснутся определенных лиц и компаний, не только "напрямую причастных к деятельности по дестабилизации Украины", но и "представляющих интерес для Кремля". Предполагается что о новых санкциях будет объявлено на этой неделе.