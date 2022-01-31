Бензин в России занял второе место в рейтинге по дешевизне топлива в Европе Фото: УКЛАДОВ Егор

Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате. В нашей стране в среднем его стоимость составляет 51,3 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные анализа РИА Новости, в который вошли 32 страны Европы, включая Казахстан.

По данным агентства, наиболее низкие цены на бензин только в Казахстане. В пересчете на рубли литр АИ-95 здесь стоит 35,7 рубля. третью строчку рейтинга занимает Беларусь, где за литр бензина в среднем придется заплатить около 61 рубля.

При этом, самый дорогой в Европе бензин продается в Нидерландах - там всего 1 литр стоит 169,1 рубля.

Ранее сайт kp.ru писал, что в российской столице и регионах Крайнего Севера бензин оказался самым доступным для населения страны. Эксперты составили рейтинг регионов России по доступности автомобильного топлива на основе показателей по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель на среднюю заработную плату.