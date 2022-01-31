Экономист Сорокина напомнила россиянам об индексации пенсий с 1 февраля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2022 году в России пенсии подняли на 5,9%, основываясь из прогноза по уровне инфляции 2021 года, который был около 4%. Однако фактическая инфляция превысила прогноз. рассказала доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина.

В результате власти страны приняли решение проиндексировать выплаты на 8,6%. Об этом она рассказала агентству "Прайм".

- Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю. То есть пенсию проиндексируют еще на 2,5%, на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией, - объяснила специалист.

Ранее сайт kp.ru писал, что с1 января 2022 года пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексируют на 5,9%. Таким образом, средний размер страховой пенсии для неработающего пенсионера составит 18 521 рубль. Это затронет 30,78 миллиона человек. По прогнозам российского Минтруда, в 2023 году средняя пенсия вырастет до 19 477 рублей, а в 2024 году – до 20 469 рублей.