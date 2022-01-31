Глава ЛНР заявил, что под видом инструкторов на Украину приезжают наемники Фото: REUTERS

Вместе с военными инструкторами Североатлантического альянса, которые прибывают на Украину официально, в незалежную под также въезжают откровенные наемники. Такое заявление сделал глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, отметив, что на подконтрольных Киеву территориях Донбасса можно увидеть много бойцов, говорящих на иностранных языках и ведущих себя вызывающе.

«Это совершенно не тайна, это официальные данные, что сотни иностранных инструкторов из стран НАТО на ротационной основе находятся на территории Украины... Кроме того, под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники», - приводит РИА Новости слова глава ЛНР.

Пасечник заявил, что Яворовский полигон во Львовской области только формально является украинским. По его словам, он, как и другие полигоны, находится под управлением иностранных инструкторов, которые подготавливают там разведчиков и диверсантов. Глава ЛНР подчеркнул, что эти инструкторы вряд ли будут обращать внимание на приказы командиров из Украины, поскольку «у них есть свои наниматели и свои задачи».

Глава самопровозглашенной республики также сообщил, что ЦРУ США на протяжении нескольких лет готовит в незалежной специалистов по организации партизанского движения, уточнив, что стажеров привозят на базы разведуправления для обучения навыкам конспирации, а позже возвращают на родину.

Как писал сайт kp.ru, глава ЛНР также заявил, что Украина стягивает тяжелую технику в Донбасс.