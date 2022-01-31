Глава ЛНР Пасечник заявил, что Украина стягивает тяжелую технику в Донбасс Фото: REUTERS

Украина стягивает тяжелое вооружение и технику в Донбасс, стараясь скрыть это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

По его словам, в ЛНР уже неоднократно сообщали, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями. "

- Наши службы и международные наблюдатели видят, что с украинской стороны идет активное движение. Там идет подвоз боекомплектов ... перемещается тяжелое вооружение и готовится техника, - заявил РИА Новости Пасечник.

Накануне сообщалось, что на Украине прошли учения резервистов. Для отработки боевых навыков им выдали деревянные штурмовые винтовки. Учения прошли неподалеку от Киева. В них поучаствовали около 70 резервистов из местных жителей.

Также глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в эфире радиостанций "Комсомольская правда", "Sputnik", "Эхо Москвы" и "Говорит Москва" заявил, что Украина не контролирует большое количество военнослужащих на своей территории.