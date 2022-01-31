КНДР опубликовала фото запуска ракеты из космоса Фото: REUTERS

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) представило фотографии, которые были сделаны из космоса во время ракетного запуска, произведенного в воскресенье, 30 января.

Как передает BBC News, на двух снимках можно увидеть моменты запуска. Кроме того, представлены фотографии, сделанные в ходе полета с камеры, установленной на боеголовке ракеты. На них показана часть Корейского полуострова и прилегающие районы.

КНДР опубликовала фото запуска ракеты из космоса Фото: REUTERS

Агентство CNN отмечает, военные аналитики увидели в ракетных пусках Северной Кореи послание, указывает на то, что семь пусков ракет, осуществленных за первые четыре недели текущего года, говорят о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын пытается показать мировому сообществу, что Пхеньян остается игроком в борьбе за власть.

Напомним, в ночь на воскресенье, 30 января, появилось сообщение, что КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже южнокорейские СМИ со ссылкой на осведомленные источники в армейских кругах заявили, что выпущенная северокорейская ракета превысила скорость звука в 16 раз.