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В мире31 января 2022 6:13

КНДР опубликовала фото запуска ракеты из космоса

На двух снимках можно увидеть моменты запуска
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
КНДР опубликовала фото запуска ракеты из космоса

КНДР опубликовала фото запуска ракеты из космоса

Фото: REUTERS

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) представило фотографии, которые были сделаны из космоса во время ракетного запуска, произведенного в воскресенье, 30 января.

Как передает BBC News, на двух снимках можно увидеть моменты запуска. Кроме того, представлены фотографии, сделанные в ходе полета с камеры, установленной на боеголовке ракеты. На них показана часть Корейского полуострова и прилегающие районы.

КНДР опубликовала фото запуска ракеты из космоса

КНДР опубликовала фото запуска ракеты из космоса

Фото: REUTERS

Агентство CNN отмечает, военные аналитики увидели в ракетных пусках Северной Кореи послание, указывает на то, что семь пусков ракет, осуществленных за первые четыре недели текущего года, говорят о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын пытается показать мировому сообществу, что Пхеньян остается игроком в борьбе за власть.

Напомним, в ночь на воскресенье, 30 января, появилось сообщение, что КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже южнокорейские СМИ со ссылкой на осведомленные источники в армейских кругах заявили, что выпущенная северокорейская ракета превысила скорость звука в 16 раз.