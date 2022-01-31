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В мире31 января 2022 6:24

Рекордное число заболевших коронавирусом выявили в Пекине перед началом Олимпиады

Более 30 новых случаев COVID-19 было выявлено среди прибывших на Олимпиаду
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Рекордное число заболевших коронавирусом выявили в Пекине перед началом Олимпиады

Рекордное число заболевших коронавирусом выявили в Пекине перед началом Олимпиады

Фото: REUTERS

За четыре дня до начала зимних Олимпийских игр в Пекине выросла заболеваемость коронавирусной инфекций и было зафиксировано рекордное за полгода число заболевших.

Как передает в понедельник, 31 января, портал Sohu, за минувшие сутки в китайской столице выявили 24 случая заражения коронавирусом, что является максимумом за последние полтора года. Уточняется, что всего, по состоянию на воскресенье, 30 января, в Китае было зарегистрировано 2 205 случаев заражения.

Отмечается, что более 30 новых случаев коронавирусной инфекции было выявлено среди прибывших на Олимпиаду. По данным China Daily, всего в Китай на Игры в воскресенье, 30 января, прибыли 1 252 человека, из которых 622 спортсменом и представителей команд. По итогам ПЦР-тестирования в аэропорту выявили 28 случаев заражения.

Напомним, в период с 4 по 22 января 2022 года, китайские власти зарегистрировали 72 зараженных коронавирусом среди прибывших в страну для участия в Олимпийских играх. За этот период в страну на Игры прибыло 2586 человек.