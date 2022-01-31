Иммунолог Крючков дал прогноз, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется

Ситуация с распространением коронавируса станет контролируемой к середине 2022 года, уверен Николай Крючков Фото: REUTERS

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется к середине 2022 года, заявил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков.

По его словам, в первую очередь, это выразится в значительном снижении количества летальных исходов.

"Это не конец пандемии, но управляемость эпидемического процесса резко возрастет. То есть потребуется меньше ресурсов, чтобы его контролировать, - констатировал эксперт. - Естественно, заболевание будет легче протекать на популяционном уровне, значительно меньше будут забиты больницы".

По его словам, в России этому будет способствовать выработка коллективного иммунитета. Крючков выразил сомнение, что удастся достигнуть 85-87%, однако уверен, что цифра все равно будет внушительной.

По прогнозу инфекциониста, пандемия продлится еще несколько лет, и каждая последующая волна будет слабее предыдущей.

"Я это сравниваю с землетрясением, когда было несколько крупных толчков, а потом пошли афтершоки. Они, как правило, меньше, слабее, но какие-то из них будут заметны, - уточнил врач. - Неожиданно какая-то новая волна пойдет с более высокими числами, потом опять будет стабилизация. Думаю, этот процесс может занять еще года три, при этом будет уже гораздо легче".

Как ранее писал сайт kp.ru, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов выразил мнение, что пандемия коронавируса в планетарном масштабе завершится в 2022 году.

По его словам, обращать внимание следует в первую очередь не на количество зараженных "омикронов", а на число людей, которым необходима госпитализация в связи с тяжелым течением болезни.

Эксперт выразил мнение, что в главная "задача" штамма "омикрон" – заразить как можно больше людей без фатальных последствий для большинства. После этого в связи с выработкой коллективного иммунитета образуется природно очаговая инфекция, как это было с вирусом Эбола, предположил врач.